Прокуратура называет основной версией причины взрыва на станции "Укроборонпрома" халатность должностных лиц
Причиной взрыва на испытательной станции №2 НИИ химических продуктов "Укроборонпрома" в Кролевецком районе Сумской области может быть халатность чиновников.
Об этом сообщил в эфире телеканала "112 Украина" исполняющий обязанности военного прокурора Сумской области Алексей Ляшенко.
"Первоочередная версия – это халатное отношение должностных лиц во время проведения работ с повышенной опасностью", - сказал Ляшенко.
Он также сообщил, что на сегодня запланирован детальный осмотр места происшествия и установление причины несанкционированного взрыва авиаракеты.
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"Насколько мне известно, состояние пострадавших стабильное", - отметил также Ляшенко.
Напомним, вчера на испытательной станции "Укроборонпрома" взорвалась авиаракета, в результате чего погибли три человека, один из них - представитель НАТО. Еще двое пострадавших с тяжелыми травмами доставлены в больницы Сум и Шостки.
Госконцерн создал специальную комиссию по расследованию происшествия.