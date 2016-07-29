Прокуратура называет основной версией причины взрыва на станции "Укроборонпрома" халатность должностных лиц

Об этом сообщил в эфире телеканала "112 Украина" исполняющий обязанности военного прокурора Сумской области Алексей Ляшенко.

"Первоочередная версия – это халатное отношение должностных лиц во время проведения работ с повышенной опасностью", - сказал Ляшенко.

Он также сообщил, что на сегодня запланирован детальный осмотр места происшествия и установление причины несанкционированного взрыва авиаракеты.

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"Насколько мне известно, состояние пострадавших стабильное", - отметил также Ляшенко.

Напомним, вчера на испытательной станции "Укроборонпрома" взорвалась авиаракета, в результате чего погибли три человека, один из них - представитель НАТО. Еще двое пострадавших с тяжелыми травмами доставлены в больницы Сум и Шостки.

Госконцерн создал специальную комиссию по расследованию происшествия.