Прокуратура называет основной версией причины взрыва на станции "Укроборонпрома" халатность должностных лиц

10:33, 29 июля 2016
Общество
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Причиной взрыва на испытательной станции №2 НИИ химических продуктов "Укроборонпрома" в Кролевецком районе Сумской области может быть халатность чиновников.

ukroboronprom.com.ua

Об этом сообщил в эфире телеканала "112 Украина" исполняющий обязанности военного прокурора Сумской области Алексей Ляшенко.

"Первоочередная версия – это халатное отношение должностных лиц во время проведения работ с повышенной опасностью", - сказал Ляшенко.

Он также сообщил, что на сегодня запланирован детальный осмотр места происшествия и установление причины несанкционированного взрыва авиаракеты.

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"Насколько мне известно, состояние пострадавших стабильное", - отметил также Ляшенко.

Напомним, вчера на испытательной станции "Укроборонпрома" взорвалась авиаракета, в результате чего погибли три человека, один из них - представитель НАТО. Еще двое пострадавших с тяжелыми травмами доставлены в больницы Сум и Шостки.

Госконцерн создал специальную комиссию по расследованию происшествия.

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