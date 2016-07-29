При взрыве на испытательной станции "Укроборонпрома" погиб представитель НАТО

Об этом сообщила сотрудница Сумской прокуратуры Татьяна Мироненко на странице в Facebook.

Он следил за утилизацией боевых частей ракет.

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"Трое погибших, в том числе и представитель НАТО, который следил за утилизацией боевых частей ракет. Еще двое пострадавших доставлены с тяжелыми травмами в больницы Сум и Шостки", - говорится в сообщении.

Представитель НАТО является гражданином Украины, который на испытательной станции находился в рамках специальной программы НАТО по оказанию помощи в утилизации боеприпасов.

Напомним, на станции "Укроборонпрома" в Сумской обл. произошел взрыв: погибли три человека, еще двое ранены.