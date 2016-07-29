При взрыве на испытательной станции "Укроборонпрома" погиб представитель НАТО
02:27, 29 июля 2016Общество
10393 0
Один из погибших в результате взрыва на территории испытательной станции "Укроборонпрома" в Кролевецком районе Сумской области представитель НАТО.
Представитель НАТО является гражданином Украины / Фото 112
Об этом сообщила сотрудница Сумской прокуратуры Татьяна Мироненко на странице в Facebook.
Он следил за утилизацией боевых частей ракет.
Читайте такжеВ одной из квартир шведского города Мальме произошел взрыв
"Трое погибших, в том числе и представитель НАТО, который следил за утилизацией боевых частей ракет. Еще двое пострадавших доставлены с тяжелыми травмами в больницы Сум и Шостки", - говорится в сообщении.
Представитель НАТО является гражданином Украины, который на испытательной станции находился в рамках специальной программы НАТО по оказанию помощи в утилизации боеприпасов.
Напомним, на станции "Укроборонпрома" в Сумской обл. произошел взрыв: погибли три человека, еще двое ранены.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter