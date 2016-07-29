"Укроборонпром" создал спецкомиссию по расследованию взрыва на своей испытательной станций

Как отмечается в сообщении концерна, 28 июля в 17:05 на территории испытательной станции №2 Государственного научно-исследовательского института химических продуктов, входит в состав ГК «Укроборонпром», произошел неконтролируемый взрыв снаряда.

Концерном создана специальная комиссия, работающая на месте взрыва и расследуеющая его обстоятельства. Также работают специалисты Генеральной прокуратуры и полиции.

Отмечается, что взрыв снаряда произошел во время выгрузки боеприпасов из автотранспорта непосредственно на площадке для утилизации.

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“Укроборонпром” выражает соболезнования семьям погибших и надеется на скорейшее выздоровление раненых.

По поручению президента Петра Порошенко семьям погибших будет оказана помощь.

Напомним, в результате происшествия погибло 3 человека, в том числе гражданин Украины, который был представителем НАТО. Еще двое получили ранения различной степени и были госпитализированы.