Украина опять оказалась в хвосте мирового рейтинга простоты бизнеса

Украина в 2008 году не смогла улучшить свою позицию в глобальном рейтинге простоты ведения бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил директор Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Мартин РАЙЗЕР со ссылкой на отчет Ведение бизнеса 2009 (Doing Business 2009), подготовленный экспертами ВБ и Международной финансовой корпорации.

М.РАЙЗЕР сообщил, что Украина занимает 145-е место среди 181-й страны, против 144-го места из 178 стран в прошлом году.

По его словам, то, что Украина находится в последней десятке стран по простоте ведения бизнеса, совсем не означает, что в государстве совсем не наблюдаются какие-либо позитивные изменения в части упрощения ведения бизнеса, просто в Украине эти изменения происходят не такими высокими темпами, как в других странах.

Как отметил М.РАЙЗЕР, в Украине сохраняется «значительный регуляторный барьер, который тянет Украину вниз».

По словам руководителя деятельности МФК в Украине Елены ВОЛОШИНОЙ, по-прежнему большие хлопоты представителям украинского бизнеса доставляет действующая в стране система уплаты налогов (оценивалось количество уплаченных налогов, количество государственных органов, с которыми необходимо иметь дело при уплате налогов, а также время, которое тратится на уплату налогов). Так, украинским предприятиям необходимо платить 99 видов налогов и сборов, а тратить на это 58,4% своей прибыли, тогда как средний мировой показатель около 40%.

В то же время Е.ВОЛОШИНА отметила, что с введением электронной формы отчетности удалось на 1 236 часов сократить время, которое ежегодно тратится предприятием на уплату налогов и сборов.

Е.ВОЛОШИНА подчеркнула, что на сегодня в Украине достаточно трудно получить разрешение на строительство, что является большим негативом с учетом необходимости подготовки к чемпионату Европы по футболу Евро-2012. Сегодня для того, чтобы получить все необходимые разрешения на строительство в Киеве, например, склада средних размеров, необходимо потратить 500 дней и 60 тыс. долл.

По ее мнению, сейчас нужно от «декларирования необходимости проведения реформ переходить к конкретным действиям».

Е.ВОЛОШИНА также отметила, что зачастую в Украине «попытки реформ наталкиваются на сопротивление чиновников средней руки», кроме того, замедляет проведение реформ передача задач по реформированию на ведомство, которое собственно такому реформированию и подлежит.

По мнению М.РАЙЗЕРА, существенное улучшение условий ведения бизнеса в Украине можно ожидать с принятием Налогового кодекса, Закона «Об акционерных обществах», а также с учетом урегулирования процедур выдачи разрешений и оптимизации технических норм для упрощения международной торговли.