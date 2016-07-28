Метро в Днепре достроят – Филатов и турецкая компания-подрядчик Limak официально обменялись контрактами

Руководство компании передало окончательный вариант соглашения и необходимый пакет документов, который будет регулировать строительство подземки. На официальном обмене контрактами, которые насчитывают около тысячи страниц каждый, присутствовали также представители французской компании-консультанта проекта Еgis и руководство ПАО «Киевметрострой».

Борис Филатов назвал это событие историческим для Днепра. Он поблагодарил всех, кто приложил неимоверные усилия, чтобы сделать контракт на завершение строительства метрополитена возможным. Стоимость соглашения, заключенного с компанией Limak, составляет 224 млн. евро. Проект завершения строительства подземки предусматривает развитие 3-х станций в центральной части города. Их общая протяженность составит 4 км: это станции «Центральная», «Театральная» и «Музейная». Если будет техническая возможность, первой должны открыть станцию «Центральная», ведь наибольший пассажиропоток идет именно через центр города. На этом сделал акцент городской голова Борис Филатов. Специалисты говорят: вопрос будут изучать дополнительно, и сейчас особых препятствий для этого не предвидится.

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Турецкие подрядчики будут достраивать метрополитен по новейшим австрийским технологиям. По словам члена правления компании «Лимак Иншаат Сана ве Тиджарет Аноним Ширкети» Турхана Сердара Баджаксиза, это позволит ускорить выполнение работ. И главное – строительство будет осуществляться с учетом особенностей грунтов Днепра. «Мы мобилизуемся в полном объеме, чтобы выполнить этот проект на все 100% – так, как мы работаем в других уголках земного шара», – заверил Турхан Сердар Баджаксиз.

Планировалось, что строительство продлится в течение 5 лет. Но представители турецкой компании отмечают – благодаря сотрудничеству с «Киевметростроем» и использованию их опыта, смогут завершить работы и за 4 года. Их начало запланировано на 20 сентября.

Глава Днепра также отметил, что метрополитен может стать рентабельным. Основную роль в этом сыграет завершение его строительства. Кроме того, по словам мэра, в городе наконец-то должна появиться единая логистическая система транспорта. «Никто этим вопросом не занимался. Я, наверное, первый мэр, который подходит к этому вопросу с научной точки зрения. Моя задача как городского головы – навести порядок в транспортной отрасли. Приоритет получит муниципальный электрический транспорт», – сообщил Борис Филатов.

Отметим, что строительство метрополитена в Днепре началось еще в 1982 году. С 1995 года в подземке работают 6 станций вместо 9 запланированных. 13 апреля 2016 года турецкая компания Limak выиграла тендер на продолжение строительства метрополитена. За прозрачностью процедуры следили финансовые доноры проекта – Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк.