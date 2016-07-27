Подозреваемый ГПУ Ковалев рассказал, как его организация вывозила "беркутовцев"
Председатель организации "Никто кроме нас" Александр Ковалев подтвердил журналистам, что получил подозрение от ГПУ, основанное на том, что его организация помогала выехать бойцам расформированного подразделения "Беркут" из Киева.
Ковалев подтверждает, что беркутовцам помогли выехать с базы, однако заявляет, что это было сделано лишь с целью не допустить столкновений. Кроме того, о необходимости вывезти бойцов в то время говорили много активистов Майдана, рассказал Ковалев ТСН телефону.
"У меня не было никакого сговора с высшим руководством МВД. На тот момент, в 14-м году, мы действительно помогали всем, кто к нам обращался, по обе стороны. В том числе и милиции. В тот момент все пытались пиариться по поводу "Беркута" и все предлагали вывезти "Беркут" из Киева. Но они почему-то пытались вывезти, а сегодня мне говорят, что я им помог "сбежать". То есть тогда это называлось "вывезти", а сейчас называют "помог сбежать", - отмечает Ковалев.
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На уточняющий вопрос, кто еще в тот момент занимался вывозом беркутовцев с базы на Краснозвездном проспекте, глава организации сообщил: "Были и нардепы, и Автомайдан, и бывший глава минобороны Гриценко с Автомайданом вывозили. Но почему-то не упомянули никаких ни больших, ни малых депутатов, которые об этом говорили, а вспомнили только нас".
Я был личным врагом Януковича, который уничтожил мой бизнес
"Действительно к нам обратились бойцы, что была реальная угроза им лично, их семьям. И они действительно обратились за помощью выехать с базы. Действительно мы попросили таксистов, которых мы знали – вывезите людей за пределы города с вещами. Кто были эти люди, куда они поехали с чем они уехали – я не знаю, я там лично не присутствовал. Это был гражданский акт здравого смысла, чтобы людей выпустить. Потому что на тот момент они выполняли свои служебные обязанности", - говорит Ковалев.
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Кроме того, председатель организации "Никто кроме нас" не уверен, были ли среди тех, кто уехал именно бойцы "черной сотни", поскольку на базе в Киеве на тот момент находились различные подразделения.
Что касается обвинений в пособничестве уничтожению оружия, заявляет активист - оружия этого никогда не видел и ничего о нем не знает, тем более, что лично в вывозе бойцов участия не принимал.
Ковалев утверждает, что в деятельности его организации невозможно найти и следа сепаратизма и антиукраинской деятельности, а против прошлой власти они начали выступать еще до Майдана.
"Я был личным врагом Януковича, который уничтожил мой бизнес, мои предприятия за то, за что мы боролись. И власть была нашим противником. Роковым противником. Мы делали это для людей, за людей", - заявил Ковалев.
Напомним, в причастности к расстрелам 20 февраля 2014 года на ул. Институтской в Киеве уведомлены о подозрении 26 "беркутовцев", из них пятеро арестованы, продолжается судебное разбирательство. Не менее 20 "беркутовцев" сбежали.