Подозреваемый ГПУ Ковалев рассказал, как его организация вывозила "беркутовцев"

Ковалев подтверждает, что беркутовцам помогли выехать с базы, однако заявляет, что это было сделано лишь с целью не допустить столкновений. Кроме того, о необходимости вывезти бойцов в то время говорили много активистов Майдана, рассказал Ковалев ТСН телефону.

"У меня не было никакого сговора с высшим руководством МВД. На тот момент, в 14-м году, мы действительно помогали всем, кто к нам обращался, по обе стороны. В том числе и милиции. В тот момент все пытались пиариться по поводу "Беркута" и все предлагали вывезти "Беркут" из Киева. Но они почему-то пытались вывезти, а сегодня мне говорят, что я им помог "сбежать". То есть тогда это называлось "вывезти", а сейчас называют "помог сбежать", - отмечает Ковалев.

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На уточняющий вопрос, кто еще в тот момент занимался вывозом беркутовцев с базы на Краснозвездном проспекте, глава организации сообщил: "Были и нардепы, и Автомайдан, и бывший глава минобороны Гриценко с Автомайданом вывозили. Но почему-то не упомянули никаких ни больших, ни малых депутатов, которые об этом говорили, а вспомнили только нас".

Я был личным врагом Януковича, который уничтожил мой бизнес

"Действительно к нам обратились бойцы, что была реальная угроза им лично, их семьям. И они действительно обратились за помощью выехать с базы. Действительно мы попросили таксистов, которых мы знали – вывезите людей за пределы города с вещами. Кто были эти люди, куда они поехали с чем они уехали – я не знаю, я там лично не присутствовал. Это был гражданский акт здравого смысла, чтобы людей выпустить. Потому что на тот момент они выполняли свои служебные обязанности", - говорит Ковалев.

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Кроме того, председатель организации "Никто кроме нас" не уверен, были ли среди тех, кто уехал именно бойцы "черной сотни", поскольку на базе в Киеве на тот момент находились различные подразделения.

Что касается обвинений в пособничестве уничтожению оружия, заявляет активист - оружия этого никогда не видел и ничего о нем не знает, тем более, что лично в вывозе бойцов участия не принимал.

Ковалев утверждает, что в деятельности его организации невозможно найти и следа сепаратизма и антиукраинской деятельности, а против прошлой власти они начали выступать еще до Майдана.

"Я был личным врагом Януковича, который уничтожил мой бизнес, мои предприятия за то, за что мы боролись. И власть была нашим противником. Роковым противником. Мы делали это для людей, за людей", - заявил Ковалев.

Напомним, в причастности к расстрелам 20 февраля 2014 года на ул. Институтской в Киеве уведомлены о подозрении 26 "беркутовцев", из них пятеро арестованы, продолжается судебное разбирательство. Не менее 20 "беркутовцев" сбежали.