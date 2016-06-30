ГПУ передала в суд обвинительный акт в отношении пятерых "беркутовцев"

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

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«Беркутовцев» обвиняют в превышении власти и незаконном задержании 18 активистов общественного движения «Автомайдан» в ночь с 22 на 23 января 2014 года на улицах Щорса и Грушевского в городе Киеве, которое сопровождалось применением к ним насилия и повреждением 11 их автомобилей.

Кроме того, указанным лицам инкриминируются служебные подделки официальных документов (рапортов) и предоставления заведомо ложных показаний, соединенных с обвинением активистов в тяжких преступлениях, на основании которых они были задержаны, привлечены к уголовной ответственности за якобы хулиганские действия и арестованы.

В ГПУ напомнили, что в отношении командира оперативной роты №1 спецподразделения «Беркут» за совершение указанных преступлений обвинительный акт передан в суд еще в марте. В отношении других соучастников этих преступлений досудебное расследование продолжается, в том числе восемь из них объявлены в розыск и судом предоставлено разрешение на их задержание.