В Украину идет похолодание

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. В западной половине без существенных осадков; на остальной территории небольшой, на северном востоке умеренный кратковременный дождь, местами гроза, только в Луганской и Донецкой областях без осадков.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура в западных и северных областях ночью 9-14°, днем 19-24°; на остальной территории ночью 12-17°, на побережье морей до 20°, днем жара спадет до 21-26°, только на востоке и местами на юге 25-30°. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

11-12 сентября ожидается дальнейшее похолодание. Температура ночью снизится до 4-9° тепла, днем до 10-15°, в южной части ночью до 10-15°, днем до 17-22°. В восточных, местами в северных и центральных областях небольшие дожди, на остальной территории без существенных осадков. Ветер в Украине преимущественно северный, 7-12 м/с, местами, кроме западной части, порывы 15-20 м/с.

13-14 сентября - холодная погода с температурой ночью 2-8° тепла (в северной и западной части на почве, в Карпатах и в воздухе местами заморозки 0-3°), на побережье морей 9-15° тепла; днем в северной половине 8-14°, в южной - 13-19°, на крайнем юге до 22°. Местами небольшой дождь, в западной и южной части преимущественно без осадков.

В Киеве в среду ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 21-23°. По области - переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 19-24°.

11-12 сентября ожидается дальнейшее похолодание. Температура 11 сентября ночью 9-14° тепла, днем 14-19°; 12 сентября ночью 4-9° тепла, днем 10-15°. Местами небольшие дожди, ночью 11 сентября без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

13-14 сентября - холодная погода с температурой ночью 2-7° тепла, на почве местами заморозки 0-3°; днем 8-13° тепла. Местами небольшой дождь.