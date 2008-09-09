На границе Украины с Молдовой стреляли

На границе с Молдовой пограничники Черновицкого пограничного отряда задержали груз контрабандного спирта из Молдовы.

Чтобы вынудить контрабандистов остановиться, охранникам границы пришлось стрелять, сообщил журналистам начальник Черновицкого пограничного отряда Николай МАЦИШИН.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, 6 сентября два грузовика “Мерседес”, сопровождавшие легковой автомобиль, задержал пограничный наряд поста “Подвирне” за 300 м от линии государственной границы на территории Украины (Кельменецкий район, Черновицкая область).

По словам Н.МАЦИШИНА, грузовики с молдавскими номерами под управлением трех граждан соседнего государства двигались вглубь территории Украины. На требование остановиться они не среагировали и «даже попробовали наехать на пограничников», потому пришлось осуществить предупредительный выстрел из автомата. После этого автомобили остановились и нарушители были задержаны.

В грузовых машинах обнаружили 27 бочек емкостью по 200 литров со спиртом. Общее количество изъятого спирта составляет почти 5,5 тонны.

Изъятый контрабандный спирт пограничники передали работникам Кельменецкой таможни, а нарушителей задержали.

Начальник Черновицкого пограничного отряда добавил, что сейчас продолжается оценка контрабанды, и по ее результатам будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела. В расследовании принимают участие украинцы вместе со своими коллегами из Молдовы.