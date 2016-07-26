В Одессе во время ремонта Потемкинской лестницы уничтожают деревья, высаженные в память о Героях Небесной Сотни - активист

Об этом УНИАН сообщил известный в городе общественник, участник «Группы 2 мая» Владислав Балинский.

По его словам, вчера во время пребывания в Лунном парке, где высажена аллея в память о Небесной Сотне, он увидел, как уничтожаются деревья.

«Понятно, что ведется реконструкция, но, как можно допускать подобное варварство?! Работает техника и во время рытья траншей под коммуникации до верха забрасывает молодые деревья грунтом и камнями», - заявил Балинский.

Он отметил, что таким образом уничтожено уже более 10 деревьев - они засыпаны кучами грунта, достигающими 1,5 метра в высоту. Кроме того, часть деревьев сломана.

При этом Балинский возмущен отсутствием контроля за ситуацией во стороны властей.

Вместе с тем, как сообщила УНИАН руководитель Департамента информации и связям с общественностью Одесского городского совета Наталья Мальцева, деревья пострадали в результате работы энергетиков, которые по заказу горсовета прокладывают электрический кабель, что является одной из составляющих комплексных мероприятий по реконструкции памятника архитектуры – Потемкинской лестницы.

«Во время выполнения таких серьезных работ мы вынуждены чем-то жертвовать. Однако после завершения реконструкции в парке на месте погибших деревьев будут высажены новые. Территорию облагородят», - утверждает Мальцева.

Реконструкция Потемкинской лестницы началась 23 мая.

Как сообщал УНИАН, в Одессе в ноябре 2015 года, в канун Дня достоинства и свободы, вандалы сломали несколько десятков молодых лип, высаженных активистами в 2014 году в память о Героях Небесной Сотни. Сломанные деревья восстановили, но в начале февраля 2016-го злоумышленники вторично сломали деревья.