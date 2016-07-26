В Виннице будут заочно судить четырех бывших военнослужащих ВСУ, которые в Крыму перешли на сторону РФ

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, по ходатайству военной прокуратуры Винницкого гарнизона Центрального региона Украины судом было дано разрешение на осуществление специального досудебного расследования в порядке главы 24-1 УПК Украины в отношении четырех военнослужащих воинских частей, дислоцировавшихся в городе Джанкой Автономной Республики Крым.

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Указанные лица не вернулись с временно оккупированной территории, перешли на сторону страны агрессора – Российской Федерации - и скрываются от правоохранительных органов.

Их действия квалифицированы по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч.1 ст.408 (дезертирство) Уголовного кодекса Украины.

Обвинительные акты в отношении бывших военных направлены в Винницкий городской суд для рассмотрения по существу.

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Как сообщал УНИАН, 14 января 2016 года военная прокуратура начала расследование в отношении 8 бывших украинских военнослужащих воинской части А1387 (место бывшей дислокации – АР Крым, г. Джанкой), которые перешли на службу в Черноморский флот РФ.

Установлено, что упомянутые военнослужащие в период с февраля по май 2014 года, находясь на службе в воинской части А1387, предоставляли Российской Федерации помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, захвате военного имущества, принадлежащего Вооруженным силам Украины и находились на территории указанной воинской части, то есть, совершали действия, направленные на снижение боеготовности украинской армии и подрыв обороноспособности Украины.

Кроме того, указанные офицеры не прибыли в воинскую часть А2656 (г. Винница), перейдя на сторону врага в условиях оккупации российскими войсками территории Украины.

В настоящее время военнослужащие зачислены в списки личного состава вооруженных сил РФ и проходят военную службу по контракту в авиационной комендатуре Черноморского флота.