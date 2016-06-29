Дело против экс-заместителя командующего ВМС Украины, совершившего дезертирство, направили в суд

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Южного региона Украины.

Бывший вице-адмирал, совершив дезертирство из Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины, с июля 2014 года состоял в должности заместителя командующего Балтийским флотом ВМС РФ. В марте 2016 года он был назначен заместителем командующего Черноморским флотом ВМС РФ.

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В июне 2016 года военной прокуратурой Южного региона ему было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена); ч. 1 ст. 408 (дезертирство); ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации); ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны) УК Украины.