Полиция возбудила дело по факту попыток устроить взрывы на пути "крестного хода"

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации полиции в Киевской области.

«По фактам обнаружения и уничтожения взрывотехнических предметов (трех на трассе Киев-Житомир и одного муляжа в Бориспольском районе) по пути движения крестного хода следователями открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство, содеянное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что сотрудники полиции продолжают обеспечивать публичный порядок и проводить профилактические меры безопасности во время крестного хода.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 июля, в полиции проинформировали, что на маршруте «крестного хода» УПЦ МП в Святошинском районе и неподалёку от Борисполя обнаружены взрывоопасные предметы.

После этого министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что представители правоохранительных органов заблокировали проход «крестного хода» УПЦ МП по улицам Киева.