Полиция возбудила дело по факту попыток устроить взрывы на пути "крестного хода"
Полиция открыла уголовное производство по факту закладки взрывоопасных предметов на пути движения «крестного хода» Украинской православной церкви Московского патриархата в Киевской области.
Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации полиции в Киевской области.
«По фактам обнаружения и уничтожения взрывотехнических предметов (трех на трассе Киев-Житомир и одного муляжа в Бориспольском районе) по пути движения крестного хода следователями открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство, содеянное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.
Читайте также"Крестный ход" УПЦ МП вышел из окружения полиции на Житомирскую трассу
Отмечается, что сотрудники полиции продолжают обеспечивать публичный порядок и проводить профилактические меры безопасности во время крестного хода.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 июля, в полиции проинформировали, что на маршруте «крестного хода» УПЦ МП в Святошинском районе и неподалёку от Борисполя обнаружены взрывоопасные предметы.
После этого министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что представители правоохранительных органов заблокировали проход «крестного хода» УПЦ МП по улицам Киева.