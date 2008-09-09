"Мазутная авария" не сможет повториться?

Республиканский комитет Автономной Республики Крым по охране окружающей природной среды называет голословными заявления экологов об угрозе повторного загрязнения Керченского пролива и предпроливья нефтепродуктами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции председатель Рескомитета Евгений БУБНОВ.

Напомним, президент Крымской академии наук, лидер крымских «зеленых» Виктор ТАРАСЕНКО на днях заявил, что последствия «мазутной аварии», произошедшей в проливе осенью 2007 года, до сих пор не ликвидированы. Так, по его данным, все внутренние озера острова Коса Тузла загрязнены мазутом. В открытом письме к Президенту Виктору ЮЩЕНКО В.ТАРАСЕНКО также отмечает, что штормы нарушили целостность железобетонных плит на юго-восточной оконечности острова, и случае дальнейшего разрушения Тузлы и прорыва морских волн в его внутренние части произойдет вымывание мазута из внутренних озер и песчаных пляжей с последующим повторным загрязнением Керченского пролива.

«Партии зеленых, наверное, надо как-то свои проценты наращивать. Я только этим могу объяснить их голословные заявления», - сказал Е.БУБНОВ.

По его словам, после заявлений экологов на остров Тузла выехала комиссия (представители керченской власти, Министерства охраны окружающей природной среды Украины и другие чиновники), которая обнаружила лишь отдельные пятна мазута. «Я разулся, пошел смотреть, доставать пробу из этих озер. Поверьте, запах биологический», - сказал глава Рескомитета. При этом он сообщил, что высохший мазут есть только на кромке озер, однако он не опасен. «Твердый, высохший мазут, даже если он попадает в воду, уже не превратится в жидкое состояние», - отметил Е.БУБНОВ.

«Есть (на острове - УНИАН) отдельные, лишайные пятна», - добавил глава Рескомитета. По его словам, если весь этот мазут собрать, то получится около 10 тонн, а не сотни тонн, как говорили экологи. «Мы нанесем вред окружающей природной среде больше тогда, когда будем доставать вот эти «лишайники». Солярка, бензин, сожженные в поиске этих пятен, нанесут окружающей природной среде еще больше вреда», - заявил Е.БУБНОВ.

При этом глава Рескомитета сообщил, что на Тузле превышение фоновых показателей нефтепродуктов - в 32,8 раза.

Он также добавил, что на Тузле есть отдыхающие, и никто из них на мазут не жалуется. «Одновременно до 300 отдыхающих на острове как с российской, так и с украинской стороны», - сообщил председатель Республиканского комитета по охране окружающей природной среды.

Е.БУБНОВ также заявил, что плиты на Тузле после штормов «стали» так, «что поможет в дальнейшем их не сдвинуть с места». «Я не говорю, что чуть-чуть сдвинутые плиты - это хорошо, но я допускаю такие рассуждения», - сказал Е.БУБНОВ, добавив, что нужен мониторинг – а средства на него не выделены.

Е.БУБНОВ также добавил, что в порт Керчи после «мазутной аварии» с территории Восточного Крыма и Тузлы было вывезено около 6,7 тыс. тонн мазутно-песчаной смеси. К настоящему моменту переработано около 6 тыс. тонн смеси, решается вопрос о том, что делать с оставшимися 700 тонн смеси.

Тем не менее, экологи от своих слов не отказываются. «В течение 10 месяцев со стороны Минприроды не осуществлен мониторинг. Говорить, что там ничего нет (нет мазута и опасности - УНИАН), не проведя мониторинг, на каком основании профессионал это может говорить?», - сказал эколог Виктор МУСИЯНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября 2007 года во время шторма в Керченском проливе пострадали более десятка судов. В проливе оказались около 1,2 тысяч тонн мазута, а также 6,8 тысяч тонн серы.

Собранная в Восточном Крыму и на острове Коса Тузла мазутно-песчаная смесь была вывезена в порт Керчи. Переработка мазута в Керчи до сих пор не завершена.