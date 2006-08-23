Милиция задержала основного ”перевертня” по делу об убийстве Ерохина

Милиция задержала ключевого фигуранта по делу об убийстве полковника милиции Романа Ерохина – бывшего высокопоставленного офицера УБОПа Вадима КЛИКОВСКОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, вчера после возложения цветов к Мемориалу сотрудникам милиции, погибшим при исполнении служебных обязанностей министр сообщил, что в розыске находится один из высокопоставленных работников УБОП Вадим КЛИКОВСКИЙ. Ю.ЛУЦЕНКО заметил, что работники правоохранительных органов дважды пытались задержать В.КЛИКОВСКОГО, но оба раза это им не удалось, поскольку ему каким-то образом удавалось скрыться. При этом Ю.ЛУЦЕНКО допускает, что, наверное, В.КЛИКОВСКОМУ удавалось скрыться от задержания из-за утечки информации. В то же время министр отметил, что не знает, от кого исходит утечка информации, поскольку расследованием этого дела занимается и СБУ, и МВД, и Генеральная прокуратура.

Ю.ЛУЦЕНКО подтвердил, что заказчиком похищения и убийства Р.Ерохина является «серьезный бизнесмен из Донецкой области», который является народным депутатом.