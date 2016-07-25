Как вы относитесь к феноменальной популярности игры Pokemon Go? – опрос УНИАН
13:06, 25 июля 2016Общество
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Последние несколько недель в мире приобретает феноменальную популярность интерактивная игра Pokemon Go. В Украину она уже тоже добралась.
Фото УНИАН
УНИАН предлагает своим читателям высказаться относительно их отношения к этой игре.
Как сообщал УНИАН, Pokemon Go - бесплатное приложение, основанное на технологии "дополненной реальности" - цифровой и реальный миры соединяются, поскольку картинка, отображающаяся на экране смартфона, проецируется на локации реального мира.
Одна из главных целей игры - поймать покемона (Pocket Monster - "карманный монстр") - заставила выйти на улицы, парки, пляжи многих людей, полностью поглощенных этим процессом.
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