Как вы относитесь к феноменальной популярности игры Pokemon Go? – опрос УНИАН

УНИАН предлагает своим читателям высказаться относительно их отношения к этой игре.

Как сообщал УНИАН, Pokemon Go - бесплатное приложение, основанное на технологии "дополненной реальности" - цифровой и реальный миры соединяются, поскольку картинка, отображающаяся на экране смартфона, проецируется на локации реального мира.

Одна из главных целей игры - поймать покемона (Pocket Monster - "карманный монстр") - заставила выйти на улицы, парки, пляжи многих людей, полностью поглощенных этим процессом.