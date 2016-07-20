Дело сообщницы Пшонки в хищении более 69 миллионов передали в суд

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

«Департаментом специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении организатора деятельности фиктивных фирм, которые использовались в завладении 69 млн грн бюджетных средств, предназначенных на текущий ремонт помещений Генеральной прокуратуры Украины, чем совершено пособничество бывшему руководству Генеральной прокуратуры Украины в совершении этого преступления», - говорится в сообщении.

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Этому лицу инкриминируется совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. В частности, организация приобретения лицом субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной деятельности, что нанесло крупный материальный ущерб государству.

Кроме того, злоумышленнице инкриминируется пособничество в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах, совершенном путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, а именно в содействии совершению указанного преступления другими соучастниками предоставлением средств, устранением препятствий и заранее обещанным сокрытием следов преступления и денежных средств, полученных преступным путем.

В ГПУ отметили, что обвиняемая является седьмым соучастником этого преступления. Пять соучастников уже осуждены. Приговоры вступили в законную силу. Судебное следствие в отношении других соучастников этого преступления продолжается.

Как сообщал УНИАН, в общественной организации "Адвокатская совещательная группа" заявляли, что бывший генпрокурор Пшонка похитил 69 млн грн в течение 2010-2014 годов путем заключения договора на ремонтные работы с фиктивными компаниями.

23 июня генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что в Киеве задержали одессита Бориса Крука, который подозревается в хищении совместно с Пшонкой более 69 млн грн, предназначенных для ремонта зданий Генпрокуратуры.

24 июня суд избрал Круку меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с альтернативой внесения залога в 30 млн грн.