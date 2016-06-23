В Киеве задержали одессита, его подозревают в хищении совместно с Пшонкой более 69 миллионов

Об этом сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук.

"Сегодня департаментом специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины совместно с оперативным подразделением ГНИ в г. Киеве задержан житель города Одесса гражданин Крук, который подозревается в соучастии в завладении бывшим генпрокурором Пшонкой государственными денежными средствами в размере более 69 млн грн, предназначенными для ремонта зданий ГПУ", - написал Луценко.

По его словам, в суд внесено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Луценко отметил, что проведены обыски в Одессе по месту проживания подозреваемого и в офисных помещениях, где располагался организованный им "конвертационный центр".

Досудебное расследование по данному производству продолжается, добавил генпрокурор.

В свою очередь адвокат заявляет, что данные по делу Крука стороной обвинения взяты из открытых источников и не доказывают вину их подзащитного.

"Если судья будет действовать по закону, то должны убрать меру пресечения, либо изберет небольшой залог или отпустит подзащитного на поруки", - сказал Юрий Горбатенко.

В письменных пояснениях суду адвокат отвечает, что обвинения основаны на личном мнении и домыслах главного свидетеля, который не приводит факты, а высказывает предположения. Причем этот свидетель дал свои показания после 5-месячного содержания под стражей. Он подчеркивает, что в материалах, на основании которых генпрокуратура требует ареста Крука, вместо доказательств вины приводятся данные из сети интернет об отце Бориса Крука Юрии и его работе депутатом Верховной Рады.