В Киеве похитили начальника департамента энергоснабжения "Укрзализныци"

00:54, 19 июля 2016
Общество
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В понедельник вечером, 18 июля, в Киеве похитили начальника департамента энергоснабжения "Укрзализныци" Валерия Лидмирского.

Похитили начальника департамента энергоснабжения

Об этом с места события сообщает ТСН.

По ее словам, похищение произошло около 21.00 возле его дома по улице Кудряшова в Соломенском районе столицы.

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Валерий Лидмирский вышел погулять со своей собакой. Когда они уже возвращались домой, злоумышленники убили собаку, нейтрализовали Лидмирского электрошокером и увезли его в неизвестном направлении.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.

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