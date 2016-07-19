В Киеве похитили начальника департамента энергоснабжения "Укрзализныци"
00:54, 19 июля 2016Общество
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В понедельник вечером, 18 июля, в Киеве похитили начальника департамента энергоснабжения "Укрзализныци" Валерия Лидмирского.
Похитили начальника департамента энергоснабжения "Укрзализныци" / gottstat.com
Об этом с места события сообщает ТСН.
По ее словам, похищение произошло около 21.00 возле его дома по улице Кудряшова в Соломенском районе столицы.
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Валерий Лидмирский вышел погулять со своей собакой. Когда они уже возвращались домой, злоумышленники убили собаку, нейтрализовали Лидмирского электрошокером и увезли его в неизвестном направлении.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.
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