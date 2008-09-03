За тренировкой на Ровенской АЭС будут смотреть международные наблюдатели

На Ровенской АЭС 3-4 сентября будет проходить совместная с дирекцией НАЭК “Энергоатом” общестанционная противоаварийная тренировка, сообщили в пресс-службе НАЭК.

Тренировка, целью которой является проверка способности персонала самостоятельно, оперативно и правильно выполнять действия в случае возникновения коммунальной аварии на АЭС.

В частности, будут проверяться знания и умения персонала, аварийных групп и бригад при ликвидации аварийной ситуации и ее последствий; отрабатываться взаимодействия с дирекцией НАЭК “Энергоатом”, информационно-кризисным центром Госамторегулирования, областными и местными органами власти.

В тренировке будет задействованы дирекция НАЭК “Энергоатом”, подразделения по чрезвычайным ситуациям, силы и средства военной части и охраны РАЭС, автотраспортного цеха, специализированной медико-санитарной части г. Кузнецовск, личного состава государственной пожарной части, а также международные наблюдатели.