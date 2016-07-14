В Днепре маршрутка столкнулась с "Лексусом", в ДТП пострадали 12 человек

В Днепре возле ТЦ "Материк" столкнулись "Лексус" и маршрутка.

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