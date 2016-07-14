В Днепре маршрутка столкнулась с "Лексусом", в ДТП пострадали 12 человек

13:38, 14 июля 2016
Общество
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В Днепре возле ТЦ "Материк" столкнулись "Лексус" и маршрутка.

056.ua

По данным пресс-службы Нацполиции, на пр. Гагарина в результате ДТП пострадали 12 пассажиров маршрутки, сообщает 056.ua.

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В полиции отмечают, что, по предварительным данным, в аварии виноват водитель маршрутки.

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