В Днепре маршрутка столкнулась с "Лексусом", в ДТП пострадали 12 человек
13:38, 14 июля 2016Общество
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В Днепре возле ТЦ "Материк" столкнулись "Лексус" и маршрутка.
Маршрутка столкнулась с "Лексусом" возле ТЦ "Материк" / 056.ua
По данным пресс-службы Нацполиции, на пр. Гагарина в результате ДТП пострадали 12 пассажиров маршрутки, сообщает 056.ua.
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В полиции отмечают, что, по предварительным данным, в аварии виноват водитель маршрутки.
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