На памятнике в Донецке золотыми буквами выбили имя Ахметова (фото)

В Донецке 31 августа окрыт памятник «Добрый Ангел Мира» в честь выдающихся меценатов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, памятник представляет собой колонну из красного гранита, на которой установлена золотая фигура Ангела, ступающего по полусфере, олицетворяющей Землю. В руках Ангел держит голубя – символ мира и надежды.

На одной из граней шестигранного основания памятника золотыми буквами выбиты слова: «Памятник «Добрый Ангел Мира» - дань глубокого уважения тем, кто добрыми делами оставил яркий след в истории Украины и Донецкого края». По этими словами выбито: «Ахметов Ринат Леонидович, Президент ФК «Шахтер», президент благотворительного фонда «Развитие Украины», почетный гражданин города Донецка».

На другой грани указано: «Благодарные потомки свято чтят имена выдающихся меценатов минувших веков». Ниже выбиты имена известных украинцев-меценатов: Василия Тарновского, основателя Черниговского музея украинской древности; Фадея Рыльского - этнографа, фольклориста, культурно-просветительского деятеля; Николы Терещенко - сахаропромышленника, государственный и культурно-просветительского деятеля; Богдана Ханенко - общественного и государственного деятеля, основателя Киевского художественно-промышленного и научного музея.

На памятнике также начертано: «Пусть Добрый Ангел хранит Донецк от всех невзгод, несет немеркнущий свет Добра, мир и согласие в каждый дом, в сердце каждого человека!».

Авторы художественной концепции памятника - заслуженные художники Российской Федерации Петр СТРОНСКИЙ и Олег ОЛЕЙНИК.

Фото УНІАН