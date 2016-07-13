В Одессе активисты сорвали встречу "Оппоблока" и польских политиков (фото)

За пророссийских поляков вступился консул Польши в Одессе Веслав Мазур, передает местный сайт 048.

В это же время другая группа активистов дежурит возле одного из бизнес-центров, где запланирована пресс-конференция членов "Оппозиционного блока" и Zmiana.

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Причина блокировки - не допустить возложение цветов на Куликовом поле в память о погибших 2 мая 2014 года депутатами от "Оппоблока" и их польскими политиками.

"Автомайдан" утверждает, что поляков пригласил глава одесского "Оппоблока" Николай Скорик.

В свою очередь организация "Обериг", также принимающая участие в блокировании, отмечает, что среди польских политиков есть Януш Недзвецки - член партии "Zmiana", лидер которой - Матеуш Пискорский – был "наблюдателем" на так называемом референдуме в Крыму, поддерживает аннексию и повторяет в своих высказываниях риторику Кремля в отношении Украины.