Там, где гремели взрывы, 1 сентября дети пойдут в школу

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ считает, что зону отселения вокруг 61-го арсенала в Лозовой, где произошел пожар и взрывы боеприпасов, можно сократить с 5 до 1 километра.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, об этом Ю.ЕХАНУРОВ сказал во время его сегодняшней рабочей поездки в Ивано-Франковскую область.

По словам министра, это стало возможным после того как сегодня в 5.00 утра прекратились взрывы на арсенале и специалисты начали активную работу по ликвидации последствий пожара и взрывов.

"Таким образом, - отметил Ю.ЕХАНУРОВ, - в населенные пункты, которые находятся дальше одного километра от арсенала, смогут вернуться их жители. Но лишь после проверки этих населенных пунктов специалистами-саперами".

Он также сообщил, что из 8-ми школ Лозовского района Харьковской области, которые находятся вблизи 61-го арсенала, 7 готовы начать новый учебный год 1 сентября. Одна школа, которая находится ближе всех к территории арсенала, начнет учебный год немного позже.

Как сообщал УНИАН, пожар на 61-ом арсенале Южного оперативного командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в Харьковской области возник 27 августа около 16 часов. В результате пожара началась детонация боеприпасов. 27-28 августа из возможной зоны поражения (г. Лозовая и прилегающие населенные пункты) были эвакуированы 13 тыс. 946 человек. В результате ЧП никто из людей не пострадал.

В настоящее время эвакуированные местные жители уже возвращаются в свои дома.

Пиротехнические группы обследуют территорию, прилегающую к арсеналу, и гарантируют безопасность проживания людей.