В Крыму объявлено штормовое предупреждение

11:58, 30 августа 2008
Общество
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Местами пройдут сильные ливни

В Крыму на сегодня объявлено штормовое предупреждение в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства Украины по чрезвычайным ситуациям в Крыму.

30 августа на полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 17-22 метров в секунду. Местами в Крыму пройдут сильные ливни, грозы, град, отмечают в МЧС.

Температура воздуха ночью 18-20° тепла, днем 28-30° тепла.

Вместе с тем, утром в субботу, например, в Симферополе ясная погода.

 

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