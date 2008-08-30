В Крыму объявлено штормовое предупреждение

В Крыму на сегодня объявлено штормовое предупреждение в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства Украины по чрезвычайным ситуациям в Крыму.

30 августа на полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 17-22 метров в секунду. Местами в Крыму пройдут сильные ливни, грозы, град, отмечают в МЧС.

Температура воздуха ночью 18-20° тепла, днем 28-30° тепла.

Вместе с тем, утром в субботу, например, в Симферополе ясная погода.