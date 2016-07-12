В оккупированном Севастополе повалили памятник маленькому Ленину (фото)
14:30, 12 июля 2016Общество
1833 0
В оккупированном Севастополе неизвестные повалили памятник юному Владимиру Ульянову (Ленину), который стоял в детском парке.
Скульптуру сбросили с постамента / politnavigator.net
Об этом на своей странице в Facebook сообщил так называемый вице-губернатор Севастополя Александр Решетников.
"Сегодня утром посетители обнаружили скульптуру сброшенной с постамента. Рядом на асфальте мелом был обведен силуэт, как это обычно делают после смертельных случаев", - написал он.
Читайте такжеВ центре Москвы обезглавили и сбросили с постамента памятник Ленину (видео)
По его словами, "Севастополь уважительно относится к памятникам разных эпох".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter