В оккупированном Севастополе повалили памятник маленькому Ленину (фото)

14:30, 12 июля 2016
Общество
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В оккупированном Севастополе неизвестные повалили памятник юному Владимиру Ульянову (Ленину), который стоял в детском парке.

politnavigator.net

Об этом на своей странице в Facebook сообщил так называемый вице-губернатор Севастополя Александр Решетников.

"Сегодня утром посетители обнаружили скульптуру сброшенной с постамента. Рядом на асфальте мелом был обведен силуэт, как это обычно делают после смертельных случаев", - написал он.

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По его словами, "Севастополь уважительно относится к памятникам разных эпох". 

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