В оккупированном Севастополе повалили памятник маленькому Ленину (фото)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил так называемый вице-губернатор Севастополя Александр Решетников.

"Сегодня утром посетители обнаружили скульптуру сброшенной с постамента. Рядом на асфальте мелом был обведен силуэт, как это обычно делают после смертельных случаев", - написал он.

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По его словами, "Севастополь уважительно относится к памятникам разных эпох".