Ющенко: неумная политика может повлечь девальвацию цены на зерно

Неумная политика в сельском хозяйстве может привести к девальвации цены на зерно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вчера на пресс-конференции на территории шахтоуправления «Покровское» (Донецкая область).

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что в Украине необходимо создавать нормальную рыночную политику, потому что «политика запрета администрирования, которая была в последние 12 месяцев, я уверен, что она принесла большой вред, в том числе и сельскому хозяйству».

По словам Президента, «3 месяца назад у нас еще был запрещен вывоз зерна из Украины, и 5 млн. тонн мы не знали куда девать».

В.ЮЩЕНКО сообщил, что в этом году в Украине ожидается рекордный урожай до 47-48 млн. тонн, а объемы украинских сертифицированных элеваторов имеют мощности 27 млн. тонн. «Все остальное – в значительной степени, если мы не обеспечим радикальные изменения во внешней политике в этом вопросе - это просто приведет к дискредитации работы селян, к девальвации цены на зерно и на другие продовольственные позиции», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО, добавив: «нам очень много нужно сделать солидарных решений, это может объединить».