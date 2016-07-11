В Одессе ко Дню шоколада представили самую большую композицию в Украине (фото)

В Одессе установили самую высокую шоколадную композицию в Украине.

Об этом сообщает "7 телеканал". Читайте такжеОдесситы отметили День ВМС самой длинной живой цепью из людей в тельняшках Рекорд поставили ко Всемирному дню шоколада. Сладкое достижение будет записано в Книге рекордов Украины. Высота фигуры составляет почти полтора метра. Композиция состоит из мелких элементов, которые символизируют историю и культуру Одессы.

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