В Одессе ко Дню шоколада представили самую большую композицию в Украине (фото)
13:42, 11 июля 2016Общество
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В Одессе установили самую высокую шоколадную композицию в Украине.
Рекорд поставили ко Всемирному дню шоколада / 7kanal.com.ua
Об этом сообщает "7 телеканал".
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Рекорд поставили ко Всемирному дню шоколада. Сладкое достижение будет записано в Книге рекордов Украины.
Высота фигуры составляет почти полтора метра. Композиция состоит из мелких элементов, которые символизируют историю и культуру Одессы.
Фото / 7kanal.com.ua
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