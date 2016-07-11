В Одессе ко Дню шоколада представили самую большую композицию в Украине (фото)

13:42, 11 июля 2016
Общество
743 0

В Одессе установили самую высокую шоколадную композицию в Украине.

шоколад / 7kanal.com.ua

Об этом сообщает "7 телеканал".

Читайте такжеОдесситы отметили День ВМС самой длинной живой цепью из людей в тельняшках

Рекорд поставили ко Всемирному дню шоколада. Сладкое достижение будет записано в Книге рекордов Украины.

Высота фигуры составляет почти полтора метра. Композиция состоит из мелких элементов, которые символизируют историю и культуру Одессы.

шоколад / 7kanal.com.ua

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter