Милиция готовится к матчу Динамо-Спартак

В киевском главке милиции создан оперативный штаб для координации сил и средств по охране общественного порядка во время футбольного матча “Спартак” (Москва) - “Динамо” (Киев), который начнется завтра, 27 августа, в 20.45 в центре украинской столицы на стадионе “Динамо” им. Валерия Лобановского.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в городе Киеве.

По информации ЦОС, охрану правопорядка будут осуществлять около пяти тысяч сотрудников органов внутренних дел, в том числе 1300 бойцов внутренних войск МВД и 700 человек резерва.

Ожидается, что в Киев из России прибудет около пяти тысяч болельщиков “Спартака”. Вместе с тем, в соответствии с квотой, для них на стадионе предоставляется 850 мест в 25-м и 26-м секторах. В то же время, по просьбе руководителей фанов “Спартака” в Киевской горгосадминистрации решается вопрос относительно установления для остальных болельщиков клуба плазменного экрана возле арки “Дружба народов”.

Как отметили в ЦОС, руководство столичной милиции поставило перед подчиненными задание толерантно относиться к болельщикам, но жестко предупреждать какие-либо возможные противоправные действия.

Также под усиленную охрану на время матча будут взяты здания органов власти, железнодорожные станции Киева и станции метрополитена, места дислокации автобусов и другого транспорта болельщиков “Спартака”.