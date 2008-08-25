В Запорожье за горячую воду берут мобилками и бытовой техникой

В Запорожье за неделю наложен арест на имущество неплательщиков за теплообеспечение на сумму свыше 55 тыс. грн.

Об этом сообщили УНИАН в концерне «Городские тепловые сети» - предприятии, обеспечивающем подачу тепла и горячей воды на территории Запорожья.

В частности, говорится в сообщении, за минувшую неделю представителями Государственной исполнительной службы и ГТС «были осуществлены посещения по месту жительства 34 должников, по которым открыто исполнительное производство по принудительному взысканию задолженности за услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения на общую сумму 55 235,31 грн.».

По данным ГТС, в случае, если в течение 10 дней должники не погасят свой долг, их имущество (бытовая техника, мобильные телефоны, а так же помещение 1 из должников, долг которого за тепло и горячую воду составляет свыше 26 тыс. грн.) будет выставлено на продажу.

«Этот метод борьбы с неплательщиками является наиболее эффективным. Так, 2 должника, имевших задолженность в 3 701,65 грн., оплатили стоимость потребленных услуг сразу после появления у них госисполнителя – передали всю сумму наличными деньгами представителю ГИС», - сообщили в концерне.

Параллельно с целью сокращения размера задолженности населения за предоставленные ГТС услуги, его сотрудники осуществляют отключение «злостных» должников от горячего водоснабжения.

«Продолжается отключение должников от горячего водоснабжения. В настоящее время – это 467 квартир и 38 дома», - сообщили в ГТС.

Справка УНИАН. Концерне «Городские тепловые сети» - предприятие-монополист, обеспечивающее подачу тепла и горячей воды на территории Запорожья. На сегодняшний день общая сумма задолженности населения за предоставленные ГТС услуги составляет 69 млн. грн., процент оплаты 89%.