Всемирный банк раскритиковал систему госзакупок в Украине

Система государственных закупок в Украине стала символом отсутствия прозрачности, заявил в интервью еженедельнику «Зеркало недели» директор Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Мартин РАЙЗЕР.

«Система госзакупок стала символом отсутствия прозрачности. И если правительство публично заявляет, что оно за прозрачность, европейскую интеграцию, против коррупции, то реформирование госзакупок было бы наилучшим подтверждением этих заявлений», - подчеркнул он.

М.РАЙЗЕР напомнил, что Всемирный банк регулярно поднимал вопрос о приведении украинской системы госзакупок в соответствие с международными стандартами.

«Сегодня мы подошли к тому моменту, когда самой Украине необходимо сделать шаг вперед в сфере госзакупок. Не из-за того, что Всемирный банк и другие международные финансовые институты и доноры этого хотят. Из-за того, что государство теряет массу бюджетных ресурсов», - подчеркнул М.РАЙЗЕР.

Тем не менее, он отметил, что провести оценку потерь государственного бюджета Украины из-за проблем в системе госзакупок непросто.

«По данным украинских источников, речь шла о значительных суммах, которые необходимо было платить Тендерной палате за услуги, обычно предоставляемые бесплатно», - сказал М.РАЙЗЕР.

Кроме того, по его словам, в прошлом году объем контрактов в системе госзакупок Украины составил, согласно статистическим данным, около 120 млрд. гривень, а это более 20% ВВП страны.

«Такая огромная сумма объясняется тем, что все государственные предприятия также подпадали под режим закона о госзакупках. Мы также знаем, что потери из-за неконкурентных закупок вполне могут достигать 20% от стоимости закупки», - отметил эксперт.