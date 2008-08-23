Хоть и стихийно, в Украине строятся заводы по производству биодизеля

В Украине на сегодня собрано 2,9 млн. тонн рапса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге первый заместитель министра аграрной политики Украины Юрий ЛУЗАН.

Он добавил, что на сегодня практически завершена уборка этой культуры.

Отвечая на вопрос УНИАН, Ю.ЛУЗАН сообщил, что, по прогнозу министерства, в текущем МГ будет экспортировано минимум 2,5 млн. тонн рапса.

«На сегодня рапс - это в основном экспортная культура, поскольку условия для внутренней переработки, в первую очередь, для производства биотоплива, не созданы», - сказал Ю.ЛУЗАН, отметив, что часть рапса все-таки используется на внутреннем рынке для пищевой промышленности и для формирования семенного фонда.

«Вместе с тем, хоть и стихийно, в Украине все-таки строятся различной мощности заводы по производству биодизеля из рапса. Но, к сожалению, достоверной информации, сколько таких заводов или мелких цехов, нет», - добавил Ю.ЛУЗАН.