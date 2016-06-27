В Ивано-Франковской области водитель сбил пятерых детей: стали известны новые подробности ДТП (видео)

Трое из них в больнице в тяжелом состоянии, передает ТСН.

Дети шли по обочине сельской дороги с центра, когда услышали, что сзади едет машина. Ради безопасности перешли на левую сторону дороги. Однако автомобиль колесом зацепил обочину, стал неуправляемым и его бросило именно на подростков.

Двое парней и девушка теперь в детской областной больнице. По словам медиков, их травмы тяжелые. Жизни ребят угрозы нет. А вот 13-летняя девушка в коме в реанимации. "Тяжесть ее состояния обусловлена политравмой: повреждение головного мозга, перелом основания и свода черепа. Говорить о перспективах или прогнозах трудно", - признал заведующий реанимации Ивано-Франковской областной детской больницы Олег Курташ.

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Еще две девушки отделались ссадинами. Что произошло на дороге, говорят, они сразу и не поняли.

Водитель сначала остановился оценить масштабы аварии. Но потом быстро уехал, даже не вызвав скорой. "Я подняла голову. Этот мужчина вышел из машины, посмотрел на это все. За то, что я подняла голову, сказал пару теплых слов. Потом сел в машину и поехал в сторону Тлумача", - вспоминает потерпевшая Кристина Василюк.

Водителя, хоть он и оказался их односельчанином, потерпевшие не опознали. Однако запомнили цвет и марку машины.

Правоохранители застали его дома: машину он спрятал в гараж, а сам спал. Сначала он пытался убедить полицейских, что все время был дома и к аварии не причастен. "Когда мы ему привели все факты, показали ему автомобиль, тогда он уже признался в содеянном. У водителя взята кровь на факт употребления алкоголя. Визуально было видно, что он в состоянии алкогольного опьянения", - рассказал руководитель следственного отделения Тлумацкого отделения полиции Виталий Курко.

Полиция задержала водителя. Меру пресечения ему изберут на днях. Тем временем односельчане потрясены аварией. "Я бы никогда не подумала, что он может такое сделать! Он не пил, нормальный человек. Спокойный, рассудительный. Алкоголь или что ему дало?!", - рассуждают соседи.

Ранее УНИАН сообщал, что водитель, который сбил пятерых детей в Ивано-Франковской области, находился в состоянии алкогольного опьянения.