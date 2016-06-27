В Ивано-Франковской области водитель сбил пятерых детей: полиция озвучила подробности ДТП

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Сейчас водитель задержан. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). За подобное правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет, отметили в полиции.

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Правоохранители утверждают, что после совершения ДТП в селе Коленцы Тлумачского района, в результате которого пострадали пятеро детей в возрасте 13-16 лет, водитель «ВАЗ 2106» скрылся с места происшествия.

Также в полиции сообщают, что пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. После осмотра медиков двум пострадавшим назначили амбулаторное лечение, а трех – госпитализировали.

Ранее УНИАН сообщал, что в Ивано-Франковской области 60-летний мужчина на автомобиле наехал на пятерых детей. ДТП произошло в 22:40, мужчина врезался в группу детей 13-16 лет.