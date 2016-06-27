На Ивано-Франковщине 60-летний водитель сбил 5 детей

Как сообщает областное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 26 июня около 22:40 в Тлумачском районе 60-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ 2106", не выбрал безопасную скоростю движения, не справился с управлением и совершил наезд на пятерых пешеходов, которые двигались по обочине дороги в попутном направлении.

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"В результате ДТП в Тлумачскую центральную району больницу доставлены пять человек, жителей с. Коленцы (2002 г.н., 2000 г.н., 2003 г.н., 2001 г.н., 2002 г.н.), с травмами различной степени", - сообщили в УДСНС.