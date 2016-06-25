ГПУ заявляет, что НАБУ отказалось рассматривать "квартирный вопрос" Касько, дело передано в Нацполицию

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

Она приводит слова Луценко о том, что сначала дело Касько передали в Национальное антикоррупционное бюро, но там его отказались расследовать.

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«Дела по Шабунину и Сакварелидзе - закрыты. Дело по Касько было передано в НАБУ. К сожалению, НАБУ отказалось его расследовать. Вынужден был передать его в Нацполицию. Объявлять об этом обществу как общенациональный подвиг не считаю нужным», - цитирует Луценко Сарган.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля Касько заявил, что решил уволиться из Генеральной прокуратуры из-за несогласия с действиями руководства ведомства.

По данным СМИ, 10 апреля поздно вечером возле столичного театра имени Ивана Франко Касько неизвестные зачитали подозрение в совершении преступления.

В ГПУ отметили, что Касько сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах и использовании заведомо поддельного документа. Ему инкриминируются правонарушения, предусмотренные ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

По данным ведомства, Касько незаконно, в том числе с использованием поддельных документов, завладел помещением служебной квартиры площадью 155 кв. м на бульваре Дружбы народов в Киеве, рыночная стоимость которой на тот момент составляла около 1,8 млн грн, чем нанес ущерб государственным интересам в особо крупных размерах. При этом в ГПУ подчеркнули, что Касько нарушил права категорий лиц, которые нуждались в улучшении жилищных условий и были наделены правом на первоочередное получение жилья.