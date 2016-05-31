"Квартирный вопрос" Касько должно рассматривать НАБУ или Нацполиция - Луценко

Как сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, об этом заявил Генпрокурор Юрий Луценко, комментируя заявление Касько о решении Печерского суда. Киева от 25.05.2016 года об аресте его квартиры в рамках дела по подозрению о незаконном получении служебных квартир от государства.

«Мое решение является неизменное. После ознакомления с данным делом я остаюсь на позиции: для объективного расследования это дело должно рассматриваться в правоохранительных органах - НАБУ или Национальной полиции», - заявил Генпрокурор Луценко.

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Как сообщал УНИАН, бывший заместитель генерального прокурора Украины Виталий Касько заявил, что на его квартиру снова наложен арест.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Не хватает слов. Сегодня получили очередной ляп из Печерского суда. Прокуроры все не угомонятся. Теперь арестовали мою квартиру и запретили там проживать», - написал Касько.5 февраля Касько заявил, что решил уволиться из Генеральной прокуратуры из-за несогласия с действиями руководства ведомства.

В апреле в ГПУ заявили, что Касько сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах и использовании заведомо поддельного документа. Ему инкриминируются правонарушения, предусмотренные ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

В ведомстве утверждали, что Касько незаконно, в том числе с использованием поддельных документов, завладел помещением служебной квартиры площадью 155 кв. м на бульваре Дружбы народов в Киеве, рыночная стоимость которой на тот момент составляла около 1,8 млн грн, чем нанес ущерб государственным интересам в особо крупных размерах. При этом в ГПУ подчеркнули, что Касько нарушил права категорий лиц, которые нуждались в улучшении жилищных условий и были наделены правом на получение жилья в первую очередь.

Позже суд наложил арест на квартиру Касько на бульваре Дружбы народов. 23 мая Апелляционный суд Киева снял арест с квартиры.

30 мая новоназначенный генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что передаст дело Касько Национальному антикоррупционному бюро.

Также Касько заявлял, что в Генпрокуратуре есть еще несколько уголовных производств в отношении него.