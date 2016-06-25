Задержанные в Харькове таджики прошли подготовку в лагерях ИГИЛ и воевали в Сирии

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

«Двое мужчин, которые прибыли авиарейсом в Украину, по данным Интерпола, объявлены в международный розыск за причастность к деятельности религиозно-экстремистской террористической организации «Исламское государство». Они прошли военную подготовку в лагерях «ИГИЛ», после чего принимали участие в боевых действиях на территории Сирии. В мобильных телефонах задержанных правоохранители обнаружили многочисленные фото- и видеодоказательства их непосредственного участия в боевых действиях на стороне террористов», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ аэропорту Харькова спецслужбы задержали двух таджиков, причастных к ИГИЛ

Двух таджиков задержали в соответствии со ст. 208 УПК Украины по процессуальному руководству прокуратуры. Решается вопрос об их экстрадиции в страну, инициировавшую розыск.

Как сообщал УНИАН, вчера в аэропорту Харькова задержали двух граждан Таджикистана, причастных к деятельности террористической организации «Исламское государство».