Кольченко принуждают принять российское гражданство - правозащитники

Об этом сообщили в пятницу 24 июня члены общественной наблюдательной комиссии Николай и Татьяна Щур, посетившие Кольченко в колонии, передает Крым.Реалии.

«На вид Саша спокойный, не дерганный. Чувствует себя нормально, немного поправился и выглядит лучше чем месяц назад. Много читает – Швейка, «Дон Кихота». К нему не пускают консула Украины, мотивируя это тем, что он гражданин России, хотя в документах у него есть только паспорт Украины. Он в конфликты с начальством не вступает, спокойно всем говорит, что будет подписывать все документы только после обсуждения с адвокатом», – рассказала Татьяна Щур.

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«Недавно ему принесли российский паспорт, в нем же должна стоять подпись, и ему предлагали расписаться в его получении, но Саша, конечно, отказался. Тогда ему предложили написать отказ от гражданства (российского), но он тоже отказался – ведь это подразумевает, что российское гражданство он признает, хотя и отказывается», – добавил Николай Щур.

По словам правозащитников, адвокат Кольченко Светлана Сидоркина собирается посетить своего подзащитного на следующей неделе.