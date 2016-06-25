Кольченко принуждают принять российское гражданство - правозащитники

02:29, 25 июня 2016
Общество
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Гражданина Украины Александра Кольченко, который незаконно содержится в исправительной колонии в Челябинске, принуждают принять российское гражданство.

Кольченко / wikipedia.org

Об этом сообщили в пятницу 24 июня члены общественной наблюдательной комиссии Николай и Татьяна Щур, посетившие Кольченко в колонии, передает Крым.Реалии.

«На вид Саша спокойный, не дерганный. Чувствует себя нормально, немного поправился и выглядит лучше чем месяц назад. Много читает – Швейка, «Дон Кихота». К нему не пускают консула Украины, мотивируя это тем, что он гражданин России, хотя в документах у него есть только паспорт Украины. Он в конфликты с начальством не вступает, спокойно всем говорит, что будет подписывать все документы только после обсуждения с адвокатом», – рассказала Татьяна Щур.

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«Недавно ему принесли российский паспорт, в нем же должна стоять подпись, и ему предлагали расписаться в его получении, но Саша, конечно, отказался. Тогда ему предложили написать отказ от гражданства (российского), но он тоже отказался – ведь это подразумевает, что российское гражданство он признает, хотя и отказывается», – добавил Николай Щур.

По словам правозащитников, адвокат Кольченко Светлана Сидоркина собирается посетить своего подзащитного на следующей неделе.

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