Адвоката Савченко проверяют на экстремизм

Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter.

"Итак, мне написали очередное заявление с требованием привлечь к уголовной ответственности за экстремизм. За твиттер", - говорится в сообщении.

Адвокат пообещал поделиться деталями позже. "Оперативник из ОВД "Хамовники" сказал только, что "стуканул" на меня за экстремизм какой-то Щукин", - добавил Фейгин.

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Напомним, ранее Фейгин опубликовал открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину, где попросил освободить украинских политзаключенных, заключенных в России. За это его заблокировали в соцсети Facebook.

В частности, в письме адвокат отметил, что появление в российских тюрьмах украинцев, вывезенных насильно, арестованных и привлеченных к уголовной ответственности, имеет политические причины.