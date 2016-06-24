Украина и Польша укрепят сотрудничество в сфере высшего образования и науки - Минобразования

Об этом во время встречи договорились министр образования и науки Украины Лилия Гриневич и вице-премьер-министр, министр исследований и высшего образования Польши Ярослав Говин, сообщает пресс-служба украинского ведомства.

В частности, соглашение поможет углубить сотрудничество в сферах академической добропорядочности и межуниверситетской мобильности.

Читайте такжеГриневич надеется, что украинская система образования станет более привлекательной

По словам Говина, этот договор должен быть подготовлен и подписан на уровне министерств в декабре 2016 года во время его визита в Киев.

Гриневич отметила, что сегодня существует диспропорция - студентов, использующих программы мобильности, значительно больше, чем преподавателей и исследователей. Она предположила, что создание совместных украино-польских программ для учителей и ученых могло бы значительно улучшить эту ситуацию.

Вице-премьер-министр, министр исследований и высшего образования Польши отметил, что страны планируют создавать совместную интернет-платформу для вузов, поможет углубить партнерские отношения между ними.

"Сегодня мы обсуждали программу двойных дипломов между польскими и украинскими университетами, когда студент, учась на совместных программах, может получить два диплома - польского и украинского образца. Это позволит открыть дополнительные возможности для студентов и углубит сотрудничество украинских и польских вузов", - отметила Гриневич во время общения с прессой.

Читайте такжеГриневич: Бюджет всей украинской науки равняется бюджету одного европейского университета

Кроме того, Гриневич и Говин договорились об углублении сотрудничества Украины и Польши в рамках программы научных исследований и инноваций ЕС «Горизонт 2020».

"Именно с польскими университетами, польскими научными институтами мы сможем достичь большего успеха от участия в программе «Горизонт 2020». В первую очередь, это усилит институциональную способность наших вузов, ведь, когда развивается наука в университетах, то и качество высшего образования в них становится лучше", - пояснила министр образования и науки. Во время встречи в Министерстве национального образования Польши речь шла о сотрудничестве между Украиной и Польшей в сфере общего среднего образования.

Программой визита министра образования и науки Украины Лилии Гриневич в Польшу 22 - 26 июня также предусмотрено ее участие в работе украинско-польского экспертного семинара «Новая Украинская Школа», подчеркивается в сообщении.