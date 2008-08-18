Эксперты назвали двух проходных кандидатов на кресло мэра Харькова

Борьба за кресло мэра Харькова развернется между действущим мэром Михаилом ДОБКИНЫМ и народным депутатом Александром ФЕЛЬДМАНОМ.

Об этом свидетельствуют результаты экспертного опроса, проведенного Центром социальных технологий «Социополис» совместно с Агентством моделирования ситуаций, представленные сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Согласно опросу, 63,8% опрошенных экспертов считают «маловероятными» досрочные выборы мэра Харькова. При этом 32% экспертов отмечают «среднюю» вероятность и 4,2% - «высокую».

Если досрочные выборы все же состоятся, то основными кандидатами на пост городского головы, по мнению экспертов, кроме действующего мэра М.ДОБКИНА (70%), будут представитель БЮТ А.ФЕЛЬДМАН (76%), Владимир ШУМИЛКИН (59%), Александр ПРОТАС (26%), Алла АЛЕКСАНДРОВСКАЯ (24%), Арсен АВАКОВ (22%)

Из них наибольшие шансы на победу имеет действующий мэр М.ДОБКИН - так считают 17 экспертов из 47-ми опрошенных (37% ответов). Также серьезные шансы на победу имеет главный конкурент городского головы А.ФЕЛЬДМАН - 11 экспертов (24% ответов) говорят о его высоких шансах стать мэром в результате досрочных выборов. По мнению экспертов, именно между этими двумя фигурами развернется настоящая борьба за пост мэра Харькова. Значительных шансов у „третьих сил” и „темных лошадок”, по мнению экспертов, нет.

В целом, отмечают социологи, ответы экспертов на данный вопрос не слишком надежны, т.к. 25,5% экспетов выбрали вариант «Затрудняюсь ответить». По общему мнению экспертов, ситуация в Харькове слишком неопределенная: „это уравнение со многими неизвестными”, „многое будет зависеть от сроков выборов, политических взаимоотношений Партии регионов, «Единого Центра», НСНУ и БЮТ в Киеве”, а также от кадровой политики Партии регионов в Харькове.

34,6% опрошенных считают, что Партия регионов может поддержать М.ДОБКИНА на пост мэра Харькова в случае проведения внеочередных выборов Харьковского городского головы. Вместе с тем, 26,9% считают, что Партия регионов поддержит «точно не М.ДОБКИНА», и 11,5% - «поддержит другого кандидата». Среди ответов на «открытые» вопросы неоднократно встречается мнение о том, что Партия регионов «в последний момент» выдвинет новую и неожиданную фигуру, которую не хотят «засвечивать» раньше времени.

Большинство экспертов считают, что для безусловной поддержки Партией регионов на следующих выборах М.ДОБКИНУ придется отказаться от сотрудничества с секретарем горсовета Харькова Геннадием КЕРНЕСОМ (19%), ведь у последнего шансов удержаться при власти гораздо меньше. 41% опрошенных считают, что в будущем «Г.КЕРНЕС вынужден будет искать свое место во «внехарьковском» политическом поле» и «Г.КЕРНЕС перестанет заниматься политикой».

Экспертный опрос «Социально-политическая ситуация в Харькове и сценарии ее развития по состоянию на начало августа 2008 г.» проведен Центром социальных технологий «Социополис» совместно с Агентством моделирования ситуаций в период с 7 по 12 августа 2008 г. Экспертная группа состояла из 47 человек представляющих Харькова (25 человек) и Киев (22 человека).