В Ивано-Франковске под повстанческие песни выдвинули требования к Ющенко

Сегодня на Вечевой площади Ивано-Франковска состоялось вече в поддержку суверенитета Грузии.

Как передает корреспондент УНИАН, вече организовали областные организации Конгресса украинских националистов, ОУН и Ивано-Франковская городская организация УНП.

Участники вече держали партийные флаги КУН и УНП, а также государственные флаги. Перед началом вече ансамбль «Смеричка» Ивано-Франковского народного дома исполнил повстанческие песни.

На вече была принята резолюция на имя Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, Председателя Верховной Рады Арсения ЯЦЕНЮКА и премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

В документе содержатся требования избавиться от скрытого двойного гражданства в Украине, провести аттестацию всех чиновников на знание государственного языка, обеспечить Вооруженные силы Украины новейшей техникой, защитить энергетическую безопасность страны и национальное информационное пространство, а также запретить на территории государства антиукраинские организации и форсировать движение в евроатлантические структуры.