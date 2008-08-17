На смену жаре в Украину идут грозы со шквалами

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. В западных, Винницкой, Житомирской и Киевской областях местами кратковременные дожди, грозы, при грозах шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 17-22°, днем 25-30°; в западных областях ночью 11-16, днем 20-25°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На остальной территории сохранится сухая жаркая погода с температурой ночью 18-23°, местами до 25°, днем 33-38°. Ветер в Украине юго-восточный с переходом в западной части в северо-западный, 5-12 м/с.

19-20 августа - переменная облачность. Без существенных осадков, лишь 19 августа в северных, центральных, Одесской, Николаевской области местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный (19 августа в восточной, 20 августа в западной части юго-восточный), 5-10 м/с, во время гроз местами шквалы 15-20 м/с. Температура в южной и восточной части ночью 16-21°, в Крыму до 23°, днем 28-33° (19 августа на востоке и в Крыму до 36°); на остальной территории ночью 11-16° (на западе местами 9-10°), днем 25-30°.

21-22 августа - преимущественно без осадков, лишь 21 августа в западных, а ночью 22 августа в северных и центральных областях местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 13-18°, в западных областях 10-15°, в южной части 16-22°, днем в Украине 30-34°, в западных, а 22 августа и в северных областях 24-30°.

В Киеве в понедельник местами ожидаются небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем при грозах шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 25-30°; в Киеве ночью около 20°, днем 27-29°.

По области завтра - местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный с переходом в северо-западный, 7-12 м/с, днем при грозах шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 25-30°; в Киеве ночью около 20°, днем 27-29°.

19-20 августа - без осадков, лишь ночью 19 августа местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 25-30°; в Киеве ночью 13-15°, днем 19 августа 25-27°, 20 августа 27-29°.

21-22 августа - преимущественно без осадков, лишь ночью 22 августа местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 13-18°, днем 21 августа 30-33°, 22 августа - 26-30°.