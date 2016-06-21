В Лисичанске суд освободил от ответственности боевика группировки "Призрак" (видео)

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Житель Лисичанска, который оставил незаконное вооруженное группировки "Призрак" из-за царящего там беспорядка и крайних проявлений жестокости командиров, обратился за помощью в Службу безопасности Украины в мае текущего года", - говорится в нем.

Читайте такжеСБУ задержала корректировщика террористического батальона "Призрак", готовившего диверсии (видео)

В рамках программы "Тебя ждут дома" мужчина добровольно написал заявление в правоохранительные органы и содействовал следствию. Мера пресечения ему не избиралась, поэтому он находился дома в течение всего досудебного расследования.

После завершения всех процессуальных действий Лисичанский городской суд освободил мужчину от уголовной ответственности за совершение инкриминируемого ему преступления.

"Пацанам передаю, что можно домой возвращаться, не бояться", - отметил экс-боевик, демонстрируя определение суда.