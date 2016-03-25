В Северодонецке задержали боевика террористического батальона "Призрак"

Как сообщает прокуратура Луганской области, установлено, что в январе 2015 года местный житель вошел в состав структурного подразделения не предусмотренного законом вооруженного формирования и принимал активное участие в его деятельности.

Так, имея при себе автоматическое оружие и специальные средства, указанный гражданин осуществлял охрану военных складов гуманитарной помощи из Российской Федерации, расположенных в Луганске, проводил обход и проверку территории складов, погрузки и разгрузки гуманитарной помощи, сопровождал грузы по территории Луганской области.

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В 2015 году он проходил "службу" в ремонтной роте так называемого батальона "Призрак", где осуществлял ремонт подбитой бронетехники.

На данный момент ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается, проводятся неотложные следственные действия.

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