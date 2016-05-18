На Луганщине СБУ сдался экс-боевик батальона "Призрак"

Как сообщает пресс-центр СБУ, поддавшись российской пропаганде летом 2014 года, житель Попаснянского района Луганщины присоединился к незаконному вооруженному формированию "Призрак".

Он дежурил на блокпостах, проверял авто и документы граждан. По словам самого экс-боевика, он стоял на блокпосту возле стеклозавода "Пролетарий" в Лисичанске.

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"Человек быстро разочаровался в утопических идеях "Новороссии" и осознал ошибочность сделанного. Желание вернуться к семье победило страх", - сказано в сообщении.

После длительных скитаний Россией мужчина вернулся на Родину и позвонил в Службу безопасности Украины, после чего смог вернуться к семье в рамках программы "Тебя ждут дома".