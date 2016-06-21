В сети появилось видео говорящего ворона в Харьковском зоопарке

Словарный запас у птицы небольшой, всего несколько слов: "Давай-давай", "Карлуша" - именно так зовут ворона.

Как рассказал директор Харьковского зоопарка Алексей Григорьев, черный ворон живет в зоопарке уже давно, около 20-30 лет.

"Ворона принесли в зоопарк давно. Он копирует слова. Где-то услышал слово, начал повторять. Специально никто не учил его разговаривать", - отметил директор зоопарка.

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Кстати, всего в зоопарке живет 4 таких ворона. Все птицы - разного возраста.