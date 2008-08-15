Александр Фельдман о власти, законе, архивах и культовом имуществе

Народный депутат Украины Александр ФЕЛЬДМАН (БЮТ) настаивает на необходимости принятия Верховной Радой закона о возвращении религиозным организациям их культового имущества.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, в частности, А.ФЕЛЬДМАН считает некорректным решение Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности о том, чтобы рекомендовать парламенту отклонить законопроект за его авторством №1265 «О возвращении религиозным организациям права на владение или бесплатное пользование культовым имуществом, которое является документами Национального архивного фонда».

Во-первых, подчеркнул А.ФЕЛЬДМАН, "государство в 20-30 г.г. прошлого века абсолютно диким образом отняло у религиозных общин то, что принадлежало поколениям верующих, а сегодня, фактически, оправдывает такое поведение экспроприаторов, заявляя, что так будет лучше и для верующих, и для самих предметов культа".

Такую позицию, отметил депутат, еще можно было бы как-то понять, если бы в Украине действовал клерикальный режим, и если бы государство было эффективным собственником. "Получается, - констатировал А.ФЕЛЬДМАН, - что промышленной собственностью чиновники распоряжаться не в состоянии, а для предметов религиозного культа лучшего собственника, чем государство, у которого нет денег даже на базовое финансирование, - не найти".

Во-вторых, по словам А.ФЕЛЬДМАНА, комитет считает, что передача культового имущества религиозным общинам еще больше усугубит проблему правого статуса документов архивного фонда, признавая тем самым, что на сегодняшний день есть масса проблем с правовым статусом, которые не решаются уже многие годы. "Вообще то, комитет по культуре для того и существует, чтобы на законодательном уровне принимать решения, а не консервировать проблемы. Это естественно, что по мере расширения чьих-то прав сам правовой комплекс становится более сложным, чем до того", - подчеркнул депутат.

В-третьих, сказал А.ФЕЛЬДМАН, в пояснительной записке Комитета говорится о том, что "законопроект создает предпосылки для ухудшения условий их сохранения, поскольку эти документальные памятки имеют возраст более 100 лет и должны сохранятся в определенном технологическом режиме, который не могут обеспечить культурные организации». По мнению А.ФЕЛЬДМАНА, это утверждение является спекуляцией как в правовом смысле, так и с позиций здравого смысла. По его словам, а соответствии с Положением о Государственном реестре национального культурного наследия и Постановлением Кабмина от 12 августа 1992 года № 466, правила учета, охраны, реставрации и использования объектов национального культурного наследия являются обязательными для всех учреждений, предприятий и организаций, а также граждан, в собственности которых находятся объекты национального культурного наследия. "Лично я не думаю, что в областных архивах к религиозной литературе, документам и предметам культа сегодня относятся с таким же трепетом и уважением, как это делают в религиозных общинах", - подчеркнул А.ФЕЛЬДМАН. Кроме того, добавил он, не нужно путать предметы религиозного культа с обычными историческими артефактами – ветхие религиозные тексты требуют, чтобы с ними обращались по религиозным канонам. Например, старые свитки Торы принято хоронить по специальному обряду, отметил А.ФЕЛЬДМАН.

Также А.ФЕЛЬДМАН считает «просто гениальным» вывод Комитета по вопросам бюджета о том, что возвращение религиозным организациям права на владение или бесплатное пользование культовым имуществом «увеличит расходную часть госбюджета». В средне- и долгосрочном плане затраты естественным образом уменьшатся, а в краткосрочном – деньги пойдут на давно необходимую инвентаризацию фондов. "Если государство не хочет отдавать безвозмездно все то, что оно отобрало у верующих – пусть тогда специалисты бюджетного комитета придумают, как сделать эту услугу платной, но тогда это будет форменным издевательством над людьми", - заявил А.ФЕЛЬДМАН.

Как сообщалось ранее, народный депутат Украины Александр ФЕЛЬДМАН в декабре 2007 года предложил ВР вернуть религиозным организациям право на владение или бесплатное пользование культовым имуществом, которое является документами Национального архивного фонда, как это предусмотрено «Законом о свободе совести и религиозные организации» относительно любого культового имущества, которое в настоящий момент находится в собственности государства.