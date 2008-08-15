Ющенко поручил Богатыревой развернуть «Одесса-Броды»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 июля 2008 года «О безотлагательных мерах по обеспечению работы нефтепровода «Одесса-Броды» по проектному направлению».

Соответствующий Указ Президента (№716/2008 от 15 августа) опубликован на сайте главы государства.

Президент поручил Межведомственной рабочей группе по проработке вопросов обеспечения работы нефтепровода «Одесса-Броды» по проектному направлению доработать вместе с ОАО «Укртранснафта» предложения относительно условий предоставления комплекса услуг по транспортировке нефти нефтепроводом «Одесса-Броды» по результатам обсуждения этого вопроса на заседании СНБО.

Контроль за выполнением этого Указа возложен на Секретаря СНБО.

Как сообщал УНИАН, 28 июля 2008 года СНБО поручил Кабинету министров Украины обеспечить завершение до 1 сентября 2008 года необходимых организационных и юридических процедур с учетом наработок Межведомственной рабочей группы, в частности, относительно проектов договоров о предоставлении комплекса услуг по транспортировке нефти, условия которых должны отвечать принципам Европейской энергетической хартии, принципам конкуренции и предусматривать приемлемые финансовые гарантии (обязательства) сторон относительно использования украинских производственных мощностей по транспортировке нефти, а также обеспечить переход до конца 2008 года нефтепровода «Одесса-Броды» на работу по проектному направлению.

Напомним, что еще в начале января т.г. руководство ОАО "НПК "Галичина" и ОАО "Нефтехимик Прикарпатья" обратилось с официальным письмом к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО и председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Олегу ДУБИНЕ с просьбой принять решение об "аверсном" функционировании нефтепровода "Одесса-Броды". В частности, руководители НПЗ отмечали, что получили коммерческие предложения о поставках легкой каспийской нефти для переработки на заводах общим объемом не менее 5 млн. тонн в год. При этом отмечено, что предприятия имеют технические возможности для приема и переработки этого объема нефти.

22 мая Президент В.ЮЩЕНКО своим Указом создал Межведомственную рабочую группу и поручил ей разработать и подать в недельный срок план мероприятий по переводу с 2008 года нефтепровода «Одесса-Броды» в режим работы по проектному направлению (из Одессы в Броды) с сохранением при этом уровня доходов от его использования.

30 июля премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила о поддержке аверсного использования нефтепровода «Одесса-Броды», при этом она выступает против привлечения к этому проекту оффшорных компаний и теневых схем.

Справка УНИАН. Нефтетранспортный проект «Одесса-Броды» задумывался с целью диверсификации поставок нефти на украинские НПЗ и развития транзитных возможностей страны. Строительство нефтепровода "Одесса-Броды" завершили в мае 2002 года. Магистраль имеет длину 674 км, диаметр трубы – 1020 мм. Мощность первой очереди нефтепровода и терминала составляет 9-14 млн. тонн в год.

Нефтепровод "Одесса-Броды" планировалось использовать для прокачки каспийской нефти в Европу. Украина в течение двух лет с момента постройки безуспешно пыталась договориться о транспортировке каспийской нефти по нему в прямом направлении. Не получив конкретных предложений со стороны компаний, правительство Украины в конце июня 2004 года разрешило использовать трубопровод для транспортировки российской нефти в реверсном направлении.

Таким образом, с момента постройки нефтепровод используется в реверсном направлении, что предусматривает транспортировку российской нефти из Брод в Одессу и далее - танкерами через черноморские проливы.

При этом в начале 2007 года Кабинет министров поручил Министерству топлива и энергетики, Министерству экономики вместе с НАК «Нафтогаз Украины» и компанией «Укртранснафта» до 2008 года подготовить к подписанию межправительственный украинско-польский договор по достройке нефтепровода «Одесса-Броды» до польского города Плоцка. Реализация этого проекта должна сделать использование нефтепровода в прямом режиме более привлекательным. Впоследствии нефтепровод планируется продлить до Гданьска.

В 2007 году по трубопроводу "Одесса-Броды" в реверсном режиме прокачано 9,056 млн. тонн нефти, в 2006 г. - 3,418 млн. тонн, в 2005 г. - 5,754 млн. тонн, в 2004 г. - 1,048 млн. тонн.

Всего за время работы реверсного маршрута, по состоянию на 31 декабря 2007 года, прокачано 19,276 млн. тонн сырья, а Украина получила в виде платежей за транзит и портовых сборов 205,4 млн. долларов.